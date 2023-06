Freitas, de 35 anos e no 60.º posto do ranking mundial, garantiu para si uma terceira medalha em Jogos Europeus, somando duas por equipas em edições anteriores, ao bater o 18.º do mundo por 11-9, 7-11, 8-11, 12-10, 11-8 e 11-6, avançando para a final, agendada para hoje, pelas 19:20 locais (18:20 em Lisboa).

Portugal conquistou o ouro por equipas masculinas em Baku2015 e o bronze em Minsk2019, em que Fu Yu venceu o torneio de singulares femininos, tendo, assim, já assegurado um quarto pódio para a modalidade em Jogos Europeus.

Até ao momento, Portugal soma nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois ‘metais’ já assegurados, no muaythai, a que se soma agora este no ténis de mesa.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.