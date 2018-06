O lateral marroquino Noureddine Amrabat vai falhar o encontro com Portugal, depois de se ter lesionado na derrota de Marrocos com o Irão (1-0), na sexta-feira, na primeira jornada do Grupo B do Mundial2018.

Amrabat sofreu uma comoção cerebral após um choque com um adversário, que o obrigou a ser substituído aos 76 minutos. A federação marroquina adiantou que o lateral ficou em observação num hospital de São Petersburgo, na Rússia, e deverá juntar-se hoje à restante equipa, que está a estagiar em Voronej. Amrabat deverá realizar trabalho condicionado durante o resto da semana, ficando fora do encontro com Portugal na quarta-feira, em Moscovo. Marrocos vai fechar a presença na fase de grupos frente à Espanha.