O Mónaco, orientado por Leonardo Jardim e com os portugueses Adrien Silva, Gelson Martins e Gil Dias a titulares, empatou 0-0 na deslocação a casa do Reims e continua no fundo da tabela e sem vencer na presente edição da Liga gaulesa.

A equipa monegasca segue no 19.º lugar, com três pontos, mais dois do que o Dijon, cuja derrota de hoje permitiu ao Nice ultrapassar o Marselha.

O cabo-verdiano Júlio Tavares, aos 22, deu vantagem ao Dijon, enquanto o dinamarquês Dolberg, aos 29, e o argelino Atal, aos 47, concretizaram a reviravolta do Nice.

O Nimes venceu por 1-0 na receção ao Toulouse, com um golo de Romain Philippoteaux, aos 39 minutos, e o Amiens triunfou por 2-1 em casa do Metz, com golos de Serhou Guirassy, aos 39 minutos, e do maliano Bakaye Dibassy, aos 54. O senegalês Diallo ainda reduziu para o Metz, aos 68.