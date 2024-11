O selecionador Roberto Martínez mudou sete jogadores no 'onze' inicial de Portugal para o jogo de hoje com a Croácia, da sexta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações de futebol, promovendo a estreia do central Tomás Araújo.

Em relação à vitória frente à Polónia (5-1) na sexta-feira, que garantiu o primeiro lugar do grupo e o apuramento para os quartos de final, apenas os defesas Renato Veiga e Nuno Mendes, o médio João Neves e o avançado Rafael Leão repetem a titularidade. Na baliza vai estar José Sá a render Diogo Costa, que ficou de fora da ficha de jogo devido a uma indisposição gastrointestinal, enquanto no eixo da defesa vai estar Tomás Araújo, central do Benfica que faz a estreia na seleção principal. Além de Tomás Araújo, o central Renato Veiga continua no ‘onze, tal como o lateral esquerdo Nuno Mendes, com o selecionador a escalar ainda Nelson Semedo, que deve jogar como terceiro central, e na direita João Cancelo, que vai assumir a braçadeira de capitão pela primeira vez, no dia em que cumpre a 60.ª internacionalização. No meio-campo, João Neves vai ter a companhia de Vitinha e Otávio, enquanto a frente de ataque estará entregue a Rafael Leão e João Félix. No banco vão estar Tiago Djaló, Fábio Silva e Geovany Quenda, que se podem estrear hoje na seleção principal. Caso Quenda seja chamado a entrar na partida vai tornar-se no mais jovem de sempre a faze-lo pelos AA. Ausente do banco vai estar o lateral Nuno Tavares, que devido a um problema muscular ficou fora da ficha de jogo. Do lado dos croatas, que precisam de um ponto para se qualificarem, Modric vai liderar a equipa, que conta também com outros nomes sonantes, como Kovacic, Perisic ou Gvardiol. Portugal lidera o Grupo A1, com 13 pontos, seguido da Croácia com sete, enquanto Polónia e Escócia somam ambos quatro. O jogo entre Croácia e Portugal está agendado para hoje, pelas 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Poljud, em Split, num duelo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.