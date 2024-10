Para o encontro da quarta jornada do Grupo A1, o técnico espanhol optou por retirar Bernardo Silva da equipa inicial, colocando no seu lugar Vitinha, que não foi utilizado no último sábado frente à Polónia (3-1).

Martínez não ficou por ai e refez grande parte do trio de ataque, com o capitão Cristiano Ronaldo a ser o único ‘sobrevivente’. Como já se sabia, Pedro Neto ficou de fora, mas também Rafael Leão, com Diogo Jota e Francisco Conceição a entrarem no ‘onze’.

No meio campo, Rúben Neves dá lugar a João Palhinha e, na defesa, João Cancelo e António Silva rendem Diogo Dalot e Renato Veiga, respetivamente, numa equipa ‘inicial’ composta por jogadores que estiveram presentes no Euro2024.

Portugal vai assim atuar com Diogo Costa na baliza, atrás da dupla de centrais composta por Rúben Dias e António Silva, com Cancelo na direta e Nuno Mendes na esquerda.

No meio, Palhinha será o médio mais recuado, atrás de Bruno Fernandes e Vitinha, com Diogo Jota e Conceição no apoio a Ronaldo.

O Escócia-Portugal está agendado para as 19h45, no Hampden Park, em Glasgow, e vai ser arbitrado pelo belga Lawrence Visser.

Portugal procura o seu primeiro triunfo em jogos oficiais em terras escocesas e pode garantir o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações de futebol, caso vença os britânicos e a Polónia tenha um deslize na receção à Croácia. A qualificação também pode acontecer com um empate, mas para isso os polacos têm de perder em Varsóvia.