"Mas vocês estão loucos!? Ainda vão acabar com o futebol colombiano? Não pode ser. Não, não, não", foi a resposta de Asprilla diante da oferta, segundo o próprio.

A revelação foi feita numa minissérie documental sobre a sua vida, que começou a ser exibida no canal Telepacífico. O ex-jogador, hoje com 50 anos, contou detalhes até agora desconhecidos sobre o episódio.

O incidente aconteceu depois dum jogo a contar para a fase de qualificação do Mundial’98 — em que as estrelas das seleções da Colômbia e do Paraguai receberam ordem de expulsão após "troca de galhardetes". O encontro, disputado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, terminou com a vitória paraguaia por 2-1.