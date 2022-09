A prova terminou com todos os pilotos atrás do ‘safety car’, depois de o australiano Daniel Ricciardo (McLaren) ter abandonado com problemas mecânicos, deixando o carro parado em pista.

Com esta vitória, Max Verstappen aumentou para 116 pontos a vantagem no campeonato, face ao monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que hoje foi segundo classificado, a 2,446 segundos do vencedor, com o britânico George Russell (Mercedes) a fechar a prova em terceiro, a 3,405.

Este final "sem sal" foi recebido com vaias dos fãs, na sua maioria adeptos da Ferrari, que viram assim Leclerc perder a oportunidade de lutar pela vitória com Verstappen. "O final da corrida foi frustrante, mas é assim que as coisas são", disse o piloto monegasco, que agradeceu aos 'tifosi' em italiano, como sempre faz. "Fomos mais rápidos, merecemos a vitória. Claro que é uma pena não ter terminado a corrida, mas é um dia muito bom para nós", declarou Verstappen, sob as vaias do público. A boa notícia para os fãs da Ferrari foi a grande corrida do espanhol Carlos Sainz, que saiu na 18ª posição e chegou em quarto. A Fórmula 1 volta no dia 2 de outubro, no Grande Prémio de Singapura. Classificação do Grande Prémio da Itália : 1.Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h20:27.511 2.Charles Leclerc (MON/Ferrari) +2.446 3.George Russell (GBR/Mercedes) +3.405 4.Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +5.061 5.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +5.380 6.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +6.091 7.Lando Norris (GBR/McLaren) +6.207 8.Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) +6.396 9.Nyck de Vries (HOL/Williams) +7.122 10.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) +7.910 11.Esteban Ocon (FRA/Alpine) +8.323 12.Mick Schumacher (ALE/Haas) +8.549 13.Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) +1 volta 14.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) +1 volta 15.Nicholas Latifi (CAN/Williams) +1 volta 16.Kevin Magnussen (DIN/Haas) +1 volta 17.Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) +8 voltas Melhor volta da corrida: Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:24.030 na 46ª volta (velocidade média: 252,381 km/h) Abandonos: Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin): motor, 11ª volta Fernando Alonso (ESP/Alpine): problema mecânico na 32ª volta Lance Stroll (CAN/Aston Martin): problema mecânico na 40ª volta Daniel Ricciardo (AUS/McLaren): problema mecânico na 46ª volta (classificado) Classificação do Mundial de Fórmula 1: - Campeonato de pilotos: 1. Max Verstappen (HOL) 335 pts 2. Charles Leclerc (MON) 219 3. Sergio Pérez (MEX) 210 4. George Russell (GBR) 203 5. Carlos Sainz (ESP) 187 6. Lewis Hamilton (GBR) 168 7. Lando Norris (GBR) 88 8. Esteban Ocon (FRA) 66 9. Fernando Alonso (ESP) 59 10. Valtteri Bottas (FIN) 46 11. Pierre Gasly (FRA) 22 12. Kevin Magnussen (DIN) 22 13. Sebastian Vettel (ALE) 20 14. Daniel Ricciardo (AUS) 19 15. Mick Schumacher (ALE) 12 16. Yuki Tsunoda (JPN) 11 17. Zhou Guanyu (CHN) 6 18. Lance Stroll (CAN) 5 19. Alexander Albon (TAI) 4 20. Nyck de Vries (HOL) 2 21. Nicholas Latifi (CAN) 0 22. Nico Hülkenberg (ALE) 0 - Campeonato de construtores: 1. Red Bull 545 pts 2. Ferrari 406 3. Mercedes 371 4. Alpine 125 5. McLaren 107 6. Alfa Romeo 52 7. Haas 34 8. AlphaTauri 33 9. Aston Martin 25 10. Williams 6

*Com Lusa