O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, prova de abertura do Campeonato do Mundo de 2023 e em que o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) regressou aos pódios.

Verstappen bateu o seu companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), por 11,987 segundos, e Fernando Alonso, que foi terceiro, por 38,637. O bicampeão mundial é, assim, o primeiro líder do Mundial, com 25 pontos, numa prova em que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) desistiu devido a uma falha de motor.