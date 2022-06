O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1 e alargou a vantagem na liderança do Campeonato do Mundo.

Verstappen concluiu as 70 voltas ao circuito de Montreal com 0,993 segundos de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que foi segundo classificado, e 7,006 sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que foi terceiro. Com estes resultados, Max Verstappen alargou a vantagem na frente do campeonato, agora com 175 pontos.