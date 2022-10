Numa prova reduzida a menos de uma hora, devido à chuva que se abateu sobre Suzuka, Verstappen conseguiu efetuar 28 das 53 voltas antes de esgotado o tempo limite para a conclusão da corrida (três horas).

O neerlandês terminou o GP do Japão com 26,763 segundos de vantagem para Leclerc e 27,066 para o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que acabou promovido a segundo por troca com o monegasco depois de o piloto da Ferrari ser penalizado em cinco segundos por cortar caminho na penúltima curva da corrida, quando se defendia de Pérez.

Com esta 12.ª vitória da temporada em 18 corridas, Verstappen chega aos 366 pontos, mais 114 do que Pérez, quando há 112 em disputa nas quatro provas ainda por realizar.