Campeões olímpicos no madison na capital francesa, Rui Oliveira e Iúri Leitão, também ‘vice’ no omnium, foram hoje homenageados pelo COP, recebendo, tal como o ausente Pedro Pichardo, prata no triplo salto, e a judoca Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos -78 kg, o Prémio Excelência Desportiva, o mais importante atribuído pelo organismo.

“É muito gratificante. O COP esteve para nós nos piores e nos melhores momentos, ajudou-nos a traçar este caminho que até aqui foi muito duro. É um motivo de muito orgulho”, resumiu Rui Oliveira.

Ao seu lado, o seu ‘companheiro de ouro’ considerou que a distinção de hoje reconhece o esforço e trabalho de ambos. “Ter esse reconhecimento do COP é, sem dúvida, um motivo de orgulho enorme”, completou.

Já Patrícia Sampaio assumiu que “sempre quis” estar novamente no palco da Celebração Olímpica, para receber “a versão adulta” do seu prémio, depois de lhe ter sido atribuído o Prémio Juventude em 2019.

Primeiro português a conquistar mais do que uma medalha na mesma edição dos Jogos, Leitão, de 26 anos, foi ainda agraciado com o Prémio Ética Desportiva, por ter decidido esperar por Benjamin Thomas quando o francês, que haveria de conquistar o ouro, caiu durante a prova de omnium de Paris2024.

‘Responsáveis’ pelos sucessos dos medalhados lusos nos Jogos que decorreram entre 26 de julho e 11 de agosto, Jorge Pichardo, o treinador e pai de Pedro Pichardo, Marco Morais, treinador da seleção feminina de judo, e o coordenador técnico das seleções de ciclismo e selecionador de pista, Gabriel Mendes - este pelo segundo ano consecutivo – foram distinguidos com o Prémio Mérito Desportivo.

“É uma honra muito grande”, descreveu Mendes, o único dos três que esteve presente na cerimónia.

Destinado a homenagear agentes desportivos pela excelência e notabilidade das suas carreiras, o Prémio Prestígio foi este ano entregue a Telma Monteiro, a judoca que foi a única portuguesa medalhada (bronze) no Rio2016 e que soma cinco medalhas em Mundiais – quatro delas de prata -, 15 em Europeus, onde se sagrou campeã seis vezes, para além de mais de duas dezenas no circuito mundial de judo ao longo de uma carreira de 25 anos.

Aos 38 anos, Monteiro decidiu encerrar a sua carreira olímpica, após não ter conseguido apurar-se para os seus sextos Jogos Olímpicos – seria a primeira mulher portuguesa e a primeira judoca a nível mundial a consegui-lo –, na sequência de uma cirurgia ao ligamento cruzado anterior, ao lateral interno e menisco, que a afastou longos meses da competição.

“É muito importante para mim, é um orgulho, porque eu acho que os prémios são muito significativos quando temos muita consideração pelas entidades que os atribuem”, assumiu, evocando a “grande relação” que tinha com José Manuel Constantino.

Depois de alcançar o melhor resultado de sempre da ginástica portuguesa em Jogos Olímpicos, ao ser quinto nos trampolins em Paris2024, Gabriel Albuquerque, o ‘caçula’ da Missão nacional, recebeu o Prémio Juventude, tal como Taís Pina, a judoca que conquistou o Grand Slam do Cazaquistão.

“É um orgulho enorme”, reconheceu Albuquerque, enquanto a judoca se mostrou “muito feliz” com a distinção.

O momento alto da Celebração Olímpica, que decorreu em Lisboa e distinguiu ainda Luís Bettencourt Sardinha, atual Presidente da Faculdade de Motricidade Humana, com o Prémio Investigação Científica, e o Programa Oeiras Educa+ com o Prémio Educação Olímpica, foi a atribuição da Ordem Olímpica Nacional a José Manuel Constantino, figura omnipresente ao longo de toda a cerimónia.

Falecido em 11 de agosto, data da cerimónia de encerramento dos últimos Jogos Olímpicos, Constantino foi presidente do COP entre 2013 e 2024, período em Portugal conseguiu os melhores resultados de sempre, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e mais quatro em Paris2024.

A Ordem Olímpica Nacional destina-se a distinguir personalidades, de elevado nível e público reconhecimento, por serviços de extrema relevância prestados ao movimento olímpico.

"É uma grande honra ver o meu pai ser congratulado com tal distinção. O meu pai nunca foi de grande celebrações, mas acredito que esteja agora a celebrar, ao seu jeito, mais reservado. Acredito que esteja aqui connosco. Para nós, família, foi uma honra ver o crescimento nos três mandatos desta instituição", declarou Bruno Constantino, agradecendo a quem acompanhou o pai no seu percurso.