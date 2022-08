Com formação repartida entre Sporting e Belenenses, o médio, de 24 anos, jogou pelos ‘canarinhos’ nas últimas três temporadas e sagrou-se campeão da II Liga em 2020/21, antes de se ter estreado na elite, juntando 11 golos e quatro assistências em 38 jogos.

De acordo com a imprensa, o FC Porto vai investir quatro milhões de euros por 90% do passe de André Franco, que acompanha o defesa David Carmo (ex-Sporting de Braga) e o avançado brasileiro Gabriel Veron (ex-Palmeiras) entre as ‘caras novas’ para 2022/23.

O centrocampista de características ofensivas, que tinha contrato com o Estoril Praia até junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, colmata a saída do também médio internacional sub-21 português Fábio Vieira para os ingleses do Arsenal.

Os detentores da Taça de Portugal e da Supertaça Cândido de Oliveira iniciam a defesa do título de campeão nacional com uma receção ao Marítimo, no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da jornada inaugural da edição 2022/23 da I Liga.