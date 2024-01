Natural de Lisboa, o médio defensivo iniciou a formação no Santa Maria de Odivelas para depois rumar às camadas jovens do Sporting, emblema que representa desde a época 2014/2015, tendo-se estreado pela equipa sénior em março de 2021, tornando-se o mais jovem de sempre a jogar pela equipa principal, com 16 anos e seis dias.

Esta época, foi utilizado pelo treinador Rúben Amorim em 10 partidas, mas apenas uma como titular, na Taça de Portugal, diante do Olivais e Moscavide.

Num vídeo divulgado nas redes sociais do emblema transmontano, Dário Essugo revelou que sentia a necessidade de mudar de clube, mostrando-se feliz por representar as cores do Desportivo de Chaves.

“É um passo que já queria. Sinto que preciso disto: um novo clube, uma nova mudança e estou muito feliz e emocionado para começar a jogar por este clube”, frisou.

Enquanto jogador, disse ser “forte, rápido, inteligente” e garantiu que chega a Trás-os-Montes para “trabalhar e ajudar o clube a conseguir os seus objetivos”, deixando uma “mensagem de esperança” aos adeptos transmontanos.

“Vai correr tudo bem, vou dar o meu melhor, o meu máximo em todos os treinos, em todos os jogos e espero no final estarmos todos a sorrir”, concluiu.

Neste mercado de inverno, o Desportivo de Chaves já tinha assegurado também os defesas Vasco Fernandes (ex-Casa Pia) e Júnior Pius (ex-Botosani, Roménia), além do médio Raphael Guzzo (ex-Goiás, Brasil).

O Desportivo de Chaves visita hoje o Sporting de Braga, às 20:45, no Estádio Municipal de Braga, em encontro que encerra a 19.ª jornada da I Liga, arbitrado por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.