O médio realizou treino integrado condicionado de manhã, no Olival, apesar de continuar inserido no boletim clínico desde 14 de agosto, quando acusou fadiga muscular e saiu lesionado na segunda parte do triunfo em Vizela (1-0), para a segunda ronda da I Liga.

Remetidos a trabalho de ginásio ficaram o defesa Wilson Manafá, ainda a debelar uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, e o avançado brasileiro Fernando Andrade, dupla ausente da lista de inscritos do FC Porto para a fase de grupos da ‘Champions’.

Já os reforços Samuel Portugal, David Carmo, André Franco, Gabriel Veron rumaram à capital espanhola, tal como os jovens Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição e Gonçalo Borges, todos em busca da estreia absoluta na principal competição europeia de clubes.

Os campeões nacionais, vencedores da prova em 1986/87 e 2003/04, viajaram ao início da tarde para Madrid, onde o treinador Sérgio Conceição e o ‘capitão’ Pepe falarão em conferência de imprensa no palco do duelo, a partir das 19:00 locais (18:00 em Lisboa).

O FC Porto mede forças com o Atlético de Madrid na quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Metropolitano, com arbitragem do polaco Szymon Marciniak, na estreia do Grupo B, no qual Bayer Leverkusen e Club Brugge se cruzam à mesma hora.

As seis jornadas da fase de grupos da 68.ª edição da Liga dos Campeões serão jogadas excecionalmente a partir de hoje e quarta-feira e até 01 e 02 de novembro, por causa da fase final do Mundial2022, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.

A final da prova está agendada para 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, destino original dos confrontos decisivos de 2020 e 2021, que foram transferidos para Lisboa e Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.

Lista dos 26 convocados:

– Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal e Francisco Meixedo.

– Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Pepe, Zaidu e Wendell.

– Médios: Matheus Uribe, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Bruno Costa, Otávio e André Franco.

– Avançados: Gabriel Veron, Gonçalo Borges, Galeno, Pepê, Danny Loader, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.