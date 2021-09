Em comunicado, o emblema inglês referiu que o médio volta a ser emprestado, agora ao Sheffield United, do segundo escalão inglês, após uma cedência ao Swansea City, na época transata, no qual “impressionou”.

Esta temporada, o centro-campista participou em três partidas oficiais e apontou um golo no clube que, além do técnico Bruno Lage, conta com oito portugueses no plantel.

Os ‘wolves’ destacaram que o jovem de 21 anos já realizou mais de 80 partidas na equipa principal e que assinou um contrato de “longo prazo”, ao prolongar o contrato até 2024.

O diretor desportivo do Wolverhampton, Scott Sellars, salientou, citado no comunicado, que Gibbs-White tem “um grande futuro” e que o empréstimo “é a melhor opção” para crescer como jogador.