Em nota publicada no sítio oficial, o clube vitoriano afirma que o jogador de 24 anos está “interessado em relançar a carreira em Portugal” depois de competir no principal campeonato norte-americano na segunda metade de 2022, em que realizou quatro partidas pelo Charlotte FC, e na primeira de 2023, tendo disputado cinco jogos.

Formado no Boavista, no FC Porto, no Belenenses e no Benfica, clube pelo qual se estreou como sénior, na equipa B, da II Liga, Nuno Santos vai, em 2023/24, cumprir a quarta época no principal campeonato luso.

Nas três anteriores participações na I Liga, marcou um golo em 14 jogos pelo Moreirense, em 2019/20, um golo em 30 encontros pelo Boavista, em 2020/21, e seis golos em 38 desafios pelo Paços de Ferreira, em 2021/22.

O médio é o sexto reforço oficializado pelo Vitória de Guimarães no período de transferências em curso, depois do guarda-redes Charles, do defesa Ricardo Mangas, do médio João Mendes, do extremo Telmo Arcanjo e do ponta de lança Adrián Butzke.