Na sua primeira temporada no FC Porto, segunda no campeonato português (representou o Rio Ave em 2019/20), Taremi, de 28 anos, esteve em todas as 34 jornadas da prova (2.383 minutos) e somou 16 golos e 11 assistências.

O internacional iraniano, que venceu seis vezes o prémio de melhor jogador em campo, é o primeiro avançado a ser desvendado pela Liga de Clubes e o terceiro jogador do FC Porto a integrar o ‘onze’ da temporada, juntando-se ao defesa Pepe e ao médio Sérgio Oliveira.

Para já, os restantes jogadores que integram a melhor equipa da última edição da I Liga pertencem ao Sporting, campeão nacional, com os espanhóis António Adán (guarda-redes) e Pedro Porro (lateral direito), o uruguaio Coates (defesa central), Nuno Mendes (lateral esquerdo), João Palhinha (médio) e Pedro Gonçalves (médio) a receberem os votos dos capitães e treinadores das equipas do principal escalão.

Ainda hoje, a Liga de Clubes irá desvendar os restantes dois avançados, que fecham a equipa do ano.