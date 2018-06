O tenista português Ricardo Melo Gouveia terminou o primeiro dia no grupo dos 15.ºs no HNA Open de França em golfe, que se está a disputar em Paris.

Com três ‘birdies’ e três ‘bogeys’, fechou o dia com o par do campo, ou seja 71 pancadas, a quatro do primeiro lugar.

A liderança, isolada, está na posse do galês Bradley Driedge, com 67, a que se seguem, com 68, o norte-irlansês Graeme McDowell e o inglês Andy Sullivan.