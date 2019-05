Internacional francês por cinco ocasiões, o defesa-central que chegou ao Sporting CP há dois anos não era o mesmo que tinha chegado a Espanha em 2009. E hoje, aos 35 anos, dias depois de ter confirmado a permanência em Alvalade por mais uma época, fez talvez uma das suas melhores exibições ao serviço dos leões, tendo inclusivamente sido eleito Homem do Jogo pelos jornalistas que assistiram à partida.

Com uma velocidade atípica para um jogador com 1,89 metros de altura (há umas épocas era o 2.º jogador mais rápido do Barcelona, só atrás de Neymar), a experiência, posicionamento e, claro, rapidez do central francês foram decisivas para conter Marega no Jamor. Foi uma luta titânica entre os dois ao longo de quase todo o jogo (o maliano acabaria por ser substituído na primeira parte do prolongamento por Fernando Andrade, curiosamente o homem que falharia a grande penalidade decisiva para os dragões), um despique que apaixonou todos aqueles que gostam do futebol para lá dos golos de Bruno Fernandes ou das assistências de Brahimi.

Quando as forças falhavam a Bruno Fernandes, quando Bas Dost falhou o penálti, quando parecia que o jogo penderia para o lado dos dragões, lá estava Mathieu, que tentou conter o ímpeto portista como pôde e ainda marcou o seu penálti no desempate que sorriu aos leões.

O esforço de Mathieu (que poderá ter aceitado reduzir o salário para ficar mais um ano no Sporting CP) condiz com as suas palavras no final, depois de receber o prémio de melhor jogador em campo: "Obrigado a todos. Foi muito difícil para nós... Voltar aqui para ganhar esta Taça é incrível."

"Aqui" é o Jamor, e a dificuldade prende-se com os acontecimentos que abalaram o futebol português no ano passado, com a invasão de um grupo de adeptos à Academia dias antes da final da Taça de Portugal que os leões perderam frente ao Desportivo das Aves.

No meio das lágrimas de Luiz Phellype depois de ter marcado o penálti decisivo, de Bruno Fernandes depois da vitória e de Frederico Varandas na tribuna, Mathieu foi, ao mesmo tempo, pilar e leme, de uma equipa leonina que acaba por fazer uma das suas melhores épocas dos últimos 15 anos, conquistando dois troféus. Ainda que no fim tenha juntado as suas lágrimas às de todos os outros.

E se Alvalade veio abaixo com Bruno Fernandes, o abono de família dos leões nesta época e provavelmente o melhor jogador do campeonato, é também possível que se tenha ouvido "merci, Jérémy", quando quando o francês entrou no relvado de Alvalade com os seus dois filhos pela mão para constatar que o seu objetivo no jogo de hoje foi cumprido: os adeptos estão felizes.