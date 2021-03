Em 17 anos ao serviço do clube ‘blaugrana’ (1998-2015), Xavi, atual treinador do Al-Sadd, do Qatar, envergou a camisola em 767 partidas, para todas as competições, sendo que, é quase certo, que a marca seja superada no domingo, quando Messi entrar em campo frente à Real Sociedad.

Messi, de 33 anos, foi hoje titular na frente de ataque, juntamente com os franceses Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé, diante do lanterna-vermelha Huesca.

Caso o avançado argentino estenda a ligação, que termina em junho próximo, com o FC Barcelona, clube que representa como sénior desde 2014, poderá também ultrapassar o número total (173) de aparições de Xavi em jogos da Liga dos Campeões pelo clube catalão.