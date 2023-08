O internacional argentino, de 36 anos, manteve o seu registo 100% vitorioso desde a chegada aos Estados Unidos — incluindo um triunfo no desempate por penáltis –, sendo que marcou em todos os cinco encontros que disputou, num total de oito tentos.

No embate dos ‘quartos’ de uma prova que qualifica os três primeiros para a ‘Champions’ da CONCACAF, Messi fechou o resultado, aos 86 minutos, servido pelo equatoriano Leonardo Campana, depois de já ter participado na jogada do terceiro golo, marcado na própria baliza pelo francês Adilson Malanda.

O Inter Miami confirmou o triunfo na segunda parte, depois de o encaminhar na primeira, com golos do venezuelano Josef Martínez, aos 12 minutos, de penálti, e do finlandês Robert Taylor, aos 32.

Nas meias-finais, o conjunto da Florida vai defrontar o vencedor do embate entre Philadelphia Union e os mexicanos do Queretaro.