No episódio desta semana, os anfitriões (escudados pelo convidado Nuno Soares, claro) debateram o momento mais acalorado vivido para os lados de Miami e que tirou Erik Spoelstra do sério.

Contudo, nem só de ânimos mais exaltados se fez a conversa, já que se dedicou uma parte dela aos Minnesota Timberwolves, que têm sido uma das melhores equipas da NBA desde o All-Star break.

Por fim, falou-se um pouco do que podemos esperar dos novos recrutas do Draft 2022 e do que falta do March Madness.