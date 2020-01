“É um jogo diferente, uma final, são apenas 90 minutos e acreditamos muito na forma como preparámos o jogo. Estamos confiantes, mas não em excesso”, disse.

Micael Sequeira, que admitiu existir “um sentimento especial” por ser um jogo que pode dar um troféu ao clube a jogar em casa, perante os seus adeptos, referiu ainda que a equipa vai “ter cautelas estratégicas porque o FC Porto a isso obriga”.

“Mas, vamos ser coerentes com a nossa filosofia de jogo e manter a nossa identidade. Queremos tomar a iniciativa do jogo e ir à procura do golo, como fizemos nos últimos jogos”, disse.

Para Micael Sequeira, o fator casa só poderá ter efeito se a equipa puxar pelos adeptos e isso passa por ter iniciativa atacante, “porque não adianta jogar em casa e ficar na expectativa e não ser proativo”.

“Os jogadores têm consciência que é a última oportunidade de ganhar este troféu em casa, mas também que as finais ganham-se com muito equilíbrio emocional. Trabalhar sobre vitórias é sempre diferente, mas desde que chegámos, os jogadores têm mostrado muita ponderação e controlo emocional” após as vitórias, referiu.

Palhinha deve voltar à titularidade depois de ter falhado a meia-final com o Sporting, na terça-feira (vitória por 2-1), por ser um jogador emprestado pelos ‘leões’, mas o treinador adjunto do Sporting de Braga não o quis confirmar, afirmando apenas haver “confiança em todos os jogadores”.

Questionado sobre se conta com um FC Porto com Danilo no ‘onze’ titular, jogador que ficou de fora do jogo com o Vitória de Guimarães, na quarta-feira, Micael Sequeira elogiou o médio, mas reforçou que a “maior preocupação” é com a forma de jogar do Sporting de Braga.

A final da 13.ª edição da Taça da Liga realiza-se a partir das 19:45 de sábado, entre Sporting de Braga e FC Porto, no Estádio Municipal de Braga.