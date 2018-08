Miguel Gaspar foi hoje o golfista português mais bem classificado no primeiro dia do Open da Irlanda do Norte em golfe, terminando entre os classificados em 16.° lugar.

Com 68 pancadas, duas abaixo do Par, Miguel Gaspar entregou um cartão com seis ´birdies´ (uma abaixo) e três ´bogeys´ (uma acima).

Mais abaixo, João Carlota terminou em 30.°, com 69 pancadas, duas abaixo do Par, com cinco ´birdies´, um ´bogey´ e um duplo-´bogey´.

Já Ricardo Santos integra no final do primeiro dia os classificados em 44.° lugar, com 70 pancadas, uma abaixo do Par, e um cartão com três ´birdies´ e dois ´bogeys´.

O galês Stuart Manley lidera a prova com um total de 64 pancadas, sete abaixo do Par.