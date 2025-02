Em comunicado, a Agência Internacional de Testagem (ITA) informou que o laboratório credenciado da Agência Mundial Antidopagem (AMA) que coletou a primeira amostra (A) por altura do Euro2024, em janeiro do ano passado, comunicou hoje que a contra-análise (B), realizada na mesma altura a pedido do jogador, “não confirmou o resultado da amostra A”, que indicava a presença de testosterona exógena, um esteroide anabolizante androgénico.

“O jogador foi hoje informado que a suspensão provisória de que foi alvo, por alegada violação das regras de antidopagem, foi retirada face ao resultado da contra-análise. O jogador está autorizado a regressar à competição e aos treinos com efeitos imediatos”, refere a nota da ITA.

De acordo com a entidade, o referido laboratório “irá proceder a uma investigação interna para identificar as causas que levaram à discrepância nos resultados das amostras A e B” e que impediram Miguel Martins de participar no último Mundial de andebol.

A amostra de Miguel Martins recolhida durante um controlo antidoping no âmbito do Euro2024, em 13 de janeiro de 2024, revelou um resultado adverso, por testosterona exógena, que determinou a suspensão do jogador do Aalborg, na véspera da estreia de Portugal no Mundial2025, um ano depois.