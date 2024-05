O piloto luso, que partiu do 12.º lugar, estava a ter “uma boa corrida”, com “um bom ritmo” mas começou a sentir “um problema técnico relacionado com o escape” da Aprilia.

“Continuei com este problema por mais 10 voltas mas, a dada altura, já estava a interferir com o desempenho na forma como a eletrónica geria o travão motor e a entrega de potência”, explicou o piloto natural de Cascais, citado pela assessoria de imprensa da equipa Trackhouse.

Por esse motivo, teve de desistir, “de forma a evitar danos futuros” no motor.

“Nessa altura não sabia o que era mas, pelo som, podia dizer que era algo relacionado com o escape. A equipa ainda está a investigar e, juntos, iremos vez o que é preciso fazer para que volte a acontecer no futuro”, concluiu.

A prova foi vencida pelo espanhol Jorge Martín (Ducati), que cimentou a liderança do campeonato.