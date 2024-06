Oliveira cortou a meta a 44,570 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o segundo classificado, o espanhol Jorge Martin (Ducati) por 3,676 segundos, com o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 7,073.

Com estes resultados, Bagnaia encurtou para 10 pontos a distância que o separa do líder do campeonato, Jorge Martin.