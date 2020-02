Pela primeira vez em seis dias de trabalho na Malásia, o piloto português baixou do segundo 59 ao rodar na sua melhor volta em 1.58,764, a apenas 415 milésimos do francês Fabio Quartararo (Yamaha), o mais rápido do dia, e à frente do espanhol Marc Márquez (Honda), campeão em título.

“Hoje concentrámo-nos em fazer voltas rápidas com o melhor conjunto de peças que encontrámos ao longo dos testes. Consegui o meu melhor tempo com os pneus normais da Michelin e não com nenhum modelo especial, como alguns dos pilotos que ficaram à minha frente”, explicou o piloto de Almada, que conseguiu o melhor registo do dia logo na quarta das 22 voltas efetuadas ao traçado malaio.

“Quando montei um pneu macio na traseira não conseguimos melhorar, mas estou contente com o ritmo demonstrado”, disse o piloto português, que na véspera não tinha baixado dos dois minutos.

Hoje foi o dia em que Miguel Oliveira rodou menos voltas, também porque acusou alguma fadiga no ombro direito, operado em novembro.