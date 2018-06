O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje 17.º na qualificação para o Grande Prémio da Holanda de Moto2, oitava corrida do Mundial de motociclismo de velocidade.

No circuito de Assen, Miguel Oliveira, segundo classificado no campeonato do Mundo, atrás do italiano Francesco Bagnaia (Kalex), voltou a sentir dificuldades na rodagem que determina os lugares na grelha de partida.

O piloto de Almada, que fez 1.38,228 na sua melhor volta, teve um quarto lugar como o melhor registo nas qualificações dos sete Grande Prémios já disputados, embora, nas corridas, tenha subido cinco vezes ao pódio, uma das quais com vitória.

O líder do Mundial de motociclismo de Moto2, Francesco Bagnaia, com mais um ponto do que o piloto luso, irá sair no domingo, no Grande Prémio da Holanda, na ‘pole position’, o primeiro lugar da grelha de partida.