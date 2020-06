“Ele tem uma qualidade diferente dos defesas laterais que temos. É um jogador tecnicamente dotado e, provavelmente, o melhor que temos no último terço para tomar a decisão certa e atacar a área também”, analisou o técnico, em conferência de imprensa.

O ex-adjunto de Pep Guardiola no Manchester City afirmou que o jogador formado no Sporting “pode jogar num sistema de quatro ou cinco defesas” e que a “sua experiência na Premier League pode ajudar” os ‘gunners’ nos restantes desafios da prova.

O campeão da Europa por Portugal em 2016, que na passada semana assinou um contrato de “longo prazo” com os londrinos, depois de ter chegado aos ‘gunners’ por empréstimo do Southampton, já recuperou de uma fratura no nariz e pode estrear-se, finalmente, pelo clube em jogos oficiais.

O Arsenal, 10.º colocado na primeira liga inglesa, com 43 pontos, recebe, na quarta-feira, o lanterna-vermelha Norwich, com 21, num encontro da 32.ª jornada.