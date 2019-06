Depois do terceiro lugar em Baku2015, o futebol de praia de Portugal, segundo do ranking mundial, assumiu a vontade de “fazer história” e terá essa oportunidade na final contra a Espanha, sétima da classificação, a partir das 16:30, hora de Lisboa.

Derrotar a Ucrânia, 19.ª, por 3-2, após prolongamento, foi tarefa árdua para os pupilos de Mário Narciso. Madjer adiantou os lusos e Rui Coimbra empatou 2-2 depois dos rivais darem a volta, sendo que, já no tempo extra, foi Leo Martins a sentenciar.

No ténis de mesa, Portugal defendia o ouro, porém a Alemanha, terceira seleção do Mundo, foi demasiado forte e impôe-se por 3-0 ao conjunto luso, que alinhou com Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro.

A Dinamarca, 20.ª do ranking, bateu a Suécia e será o adversário de Portugal no sábado, a partir das 15:00.

Os atiradores João Costa e Joana Castelão ficaram-se pela fase de qualificação de tiro a 25 metros em equipas mistas, com o 13.º lugar entre 17 conjuntos, com 539 pontos (187+183+169), ficando a 10 pontos de poder continuar em prova, devido a um desempenho menos positivo na derradeira série.

O jovem Pedro Caldas estreou-se na categoria de -67 kg da luta greco-romana, mas não foi feliz frente a um bielorrusso bem mais experiente, Soslan Daurov, que o bateu por 10-0.

No ciclismo de pista, Maria Martins e Miguel do Rego foram ambos nonos classificados, ela no scratch e ele na corrida por pontos.