A receção está marcada para a próxima segunda-feira às 18 horas. A cerimónia será presidida pelo presidente Carlos Moedas.

O Sporting sagrou-se campeão português de futebol pela 20.ª vez, no dia 5 de maio, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título. Com este resultado, o Sporting voltou a conquistar o título, depois do último em 2020/21.