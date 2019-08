O futebolista internacional nigeriano Henry Onyekuru é reforço do Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, para as próximas cinco épocas, após ter estado ligado aos ingleses do Everton, anunciou hoje o clube da primeira liga francesa.

Apesar de ter sido adquirido junto do clube orientado por Marco Silva, o avançado, de 22 anos, nunca se estreou pelos 'toffees', tendo sido emprestado aos belgas do Anderlecht, na temporada 2017/2018, e representado o Galatasaray, da Turquia, no último ano. "Estou muito feliz por me juntar a um grande clube como o Mónaco. Darei tudo para progredir e ajudar o clube a fazer uma boa temporada", disse o avançado 11 vezes internacional pelo seu país ao site oficial do clube. No Mónaco, Onyekuru vai jogar ao lado dos portugueses Gelson Martins, Gil Dias e Rony Lopes.