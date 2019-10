O tento solitário de Ben Yedder, aos 22 minutos, garantiu o segundo triunfo seguido dos monegascos na ‘Ligue 1’, depois de na ronda anterior já terem batido o Rennes pela margem mínima (3-2).

A formação do Principado, que contou de início com os portugueses Adrien Silva, Gelson Martins e Gil Dias, subiu, provisoriamente, ao oitavo posto, com 15 pontos, os mesmos de Bordéus, orientado por Paulo Sousa, e Lille, que se defrontam no sábado.

Já o Nantes, segundo colocado, com 19, desperdiçou a possibilidade de se aproximar do líder Paris Saint-Germain (24 pontos), e pode ser ultrapassado por Reims, Marselha, treinado por André Villas-Boas, e Angers.