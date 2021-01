O alemão Kevin Volland fez o primeiro golo do jogo, aos 24 minutos, e, 11 minutos depois, foi Wissam Ben Yedder a marcar e a colocar o Mónaco a vencer por 2-0.

Já na segunda metade do encontro, Ben Yedder voltou a marcar, desta feita de penálti, aos 61 minutos, ampliando a vantagem da formação monegasca, que jogava fora de casa.

O Montpellier (8.º classificado, com 28 pontos) ainda tentou reagir e marcou duas vezes, aos 64 e aos 69, por Elye Wahi e Andy Delort, respetivamente, mas foi o Mónaco a arrecadar os três pontos que o colocam no quarto lugar, com 36, a quatro do líder Lyon.

O defesa português Pedro Mendes foi titular no centro da defesa do Montpellier, enquanto Florentino Luís não foi opção do lado do Mónaco.