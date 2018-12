O avançado colombiano Fredy Montero regressou hoje à convocatória do Sporting para a receção ao Desportivo das Aves, referente ao encontro de domingo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

Montero volta a fazer parte das opções para o ataque ‘leonino’, depois de ter estado cerca de um mês ausente, devido a lesão, ao invés de Ristovski, Battaglia e Raphinha, ainda em recuperação.

Relativamente à convocatória anterior, o treinador holandês Marcel Keizer optou por deixar de fora o guarda-redes Diogo Sousa e o defesa Thierry Correia.

No domingo, o Sporting, segundo classificado, com 25 pontos, recebe o Desportivo das Aves, 13.º, com 10, no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, num encontro da 12.ª jornada do campeonato.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Salin e Renan Ribeiro.

- Defesas: Coates, Mathieu, Jefferson, André Pinto e Bruno Gaspar.

- Médios: Bruno Fernandes, Wendel, Petrovic, Gudelj, Bruno César e Acuña.

- Avançados: Nani, Diaby, Bas Dost, Jovane Cabral e Montero.