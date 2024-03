Depois da pausa para os compromissos das seleções, o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves regressa à competição com uma visita ao campeão Benfica, segundo classificado, a um ponto do líder Sporting.

Na antevisão à partida, Moreno desvalorizou o facto de o adversário ter mais jogadores internacionais que o emblema flaviense, destacando a qualidade do plantel lisboeta.

“Não olho dessa forma, sinceramente, porque temos atletas de fora que não podem dar o contributo amanhã [sexta-feira]. Com esta pausa, ganhámos tempo na recuperação deles, mas ainda não [estão aptos]. É verdade que o Benfica também teve atletas nas seleções, acredito que talvez só Dí María é que não vá jogar, Otamendi acredito que possa jogar, mas o Benfica com ou sem Dí María é sempre muito forte”, reiterou o técnico.

Ciente das dificuldades que a equipa irá encontrar no Estádio da Luz, Moreno garantiu que os transmontanos olham para este confronto como mais uma oportunidade de pontuar.

“Provavelmente, poucos acreditarão, pela nossa situação, pelo nosso momento, pela nossa pontuação e pela dificuldade que é, para qualquer equipa, jogar no Estádio da Luz, mas dentro do grupo de trabalho há este acreditar de que é possível e que queremos muito pontuar”, vincou.

Ao mesmo tempo, o técnico afirmou que a posição em que se encontra o Desportivo de Chaves, último classificado, além do “momento do campeonato”, a oito jornadas do final da temporada, obrigam o emblema ‘azul-grená’ a olhar para o jogo como sendo um confronto com uma equipa do “seu” campeonato.

“É desta forma que preparámos o jogo, a perceber claramente que do outro lado há qualidade, é difícil jogar no Estádio da Luz, nenhuma equipa do nosso campeonato, em provas nacionais, conseguiu ganhar [lá], temos essa noção, mas amanhã [sexta-feira] é um dia em que acreditamos ser possível pontuar”, defendeu.

Para esta tarefa, o treinador disse ter deixado claro ao grupo de trabalho que “a necessidade de pontuar, não pode permitir ir ao Estádio da Luz só a pensar em defender”, o que irá exigir “coragem, qualidade e personalidade” no momento com bola.

Moreno não poderá contar com os lesionados Bruno Rodrigues, Sandro Cruz e João Correia.

Relativamente à possibilidade de voltar a integrar Dário Essugo na lista de convocados, o técnico vimaranense adiantou que a SAD transmontana deu luz verde ao comando técnico e que o médio pode ser opção para a deslocação a Lisboa.

“A informação que tenho por parte da administração é que o Essugo pode ser opção para amanhã [sexta-feira]. Depois, há a outra parte: o Essugo teve, há dois dias, um jogo pela seleção portuguesa de sub-19, em que jogou 90 minutos. A nós, equipa técnica, compete-nos perceber se ele está ou não em condições de jogar”, acrescentou.

O Desportivo de Chaves visita o Benfica, na sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz, em encontro da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.