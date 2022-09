O ‘timoneiro’ vimaranense realçou que “as expetativas são boas”, após uma “semana de trabalho que correu bem”, mas avisou que a formação da serra da Freita tem um plantel com um “núcleo duro” formado por elementos como Arsénio, Basso e Quaresma e uma equipa técnica “muito competente”, liderada por Armando Evangelista, seu antigo treinador, pelo que espera “dificuldades”.

“Não conseguimos controlar o que o Arouca vai apresentar. Queremos assumir desde o primeiro minuto que queremos ganhar o jogo, mas de forma muito equilibrada. Se quisermos ganhar nos primeiros 10 minutos, podemo-nos desequilibrar. Se ficarmos em desvantagem, pode ser mais difícil recuperar”, frisou, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30 de domingo, em Arouca.

O ‘timoneiro’ vitoriano pediu, assim, uma equipa a “circular a bola de forma rápida”, com “muitos homens em zona de finalização”, a “rematar mais à baliza”, para superar um adversário repleto de “atletas interessantes”, que poderiam integrar o plantel vimaranense, e dar sequência ao triunfo da ronda anterior, perante o Santa Clara (1-0).

“Vamos tentar consolidar a vitória da semana passada e melhorar a qualidade de jogo. Esperemos que o último resultado nos possa dar tranquilidade para o jogo de amanhã [domingo]”, frisou.

Convencido de que o triunfo pode ajudar os minhotos a subirem na classificação, Moreno salientou ainda que os seus pupilos devem “focar-se no que conseguem controlar”, evitando pensar no centenário do Vitória — assinala-se na quinta-feira — e na interrupção competitiva que se aproxima, situações que foram motivo de alerta numa das palestras semanais.

O treinador comentou ainda a chamada de André Amaro à seleção nacional de sub-21, a par dos também vitorianos Zé Carlos e Celton Biai, tendo vincado que o desempenho do central neste início de época, quase sempre a titular, é fruto de “um trabalho meritório” de vários técnicos da formação.

Já a propósito do médio defensivo Ibrahima Bamba, titular nos últimos cinco jogos do campeonato, Moreno enalteceu as condições do médio italiano de 20 anos para “subir a um patamar ainda mais alto”, mas lembrou que “não está tudo perfeito”, havendo “muita coisa para melhorar”.

O Vitória de Guimarães, nono classificado, com nove pontos, defronta o Arouca, 12.º, com sete, em jogo agendado para as 15:30 de domingo, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.