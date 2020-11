Sem se conhecer a causa da morte, os dois clubes algarvios lamentam a morte do seu antigo futebolista, nascido em Vila Real de Santo António, onde fez a sua formação no Lusitano local, antes de se estrear como sénior no Farense.

Jacques passou ainda por Famalicão, FC Porto, Sporting de Braga, Sporting da Covilhã e Castromarinense.

Foi no FC Porto, ao qual chegou em 1981/82, que o avançado teve os seus grandes momentos, vencendo um campeonato, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.

Jacques foi mesmo decisivo na Supertaça de 1981, ao fazer um 'hat-trick' no triunfo dos 'dragões' sobre o Benfica, por 4-1, na segunda mão, após uma derrota por 2-0 em Lisboa.

O algarvio fez um jogo pela seleção portuguesa, frente à Bulgária (5-2), em 1981.