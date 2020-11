Vítor Oliveira encontrava-se em ano sabático depois de abandonar o Gil Vicente, clube que orientou na época passada, conduzindo os recém-subidos gilistas ao 10º lugar.

Depois de uma carreira enquanto jogador — onde registou passagens pelo Leixões, onde fez a formação, Sporting de Braga, Famalicão e Portimonense — Vítor Oliveira notabilizou-se enquanto treinador, particularmente no segundo escalão, onde singrou.

O técnico ficou conhecido como o "Rei das Subidas" já que conseguiu por 11 ocasiões levar clubes da segunda à primeira divisão, sendo campeão do segundo escalão em seis dessas subidas. A mais recente foi com o Paços de Ferreira, em 2018-19, tendo a primeira sido registada com o mesmo clube em 1990-1991.

Entre 1978 e 2020, Vítor Oliveira comandou Famalicão, Portimonense, Maia, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Académica, União de Leiria, Sporting de Braga, Belenenses, Rio Ave, Moreirense, Leixões, Trofense, Desportivo das Aves, Arouca, União da Madeira, Desportivo de Chaves e Paços de Ferreira.

O Paços de Ferreira e o Portimonense já reagiram ao falecimento de Vítor Oliveira através das redes sociais.