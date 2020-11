Vítor Oliveira, treinador com uma longa carreira no futebol português, morreu hoje, aos 67 anos, depois de se sentir indisposto enquanto caminhava na zona de Matosinhos, confirmou à agência Lusa fonte próxima da família.

O Paços de Ferreira e o Portimonense, clubes que orientou e os quais levou da segunda à primeira divisão, já lançaram as suas notas de pesar nas redes sociais.

O Sporting de Braga lamentou também a morte do treinador Vítor Oliveira, recordando o seu passado como futebolista e treinador dos bracarenses. Vítor Oliveira foi jogador do Sporting de Braga em 1981/82 e 1982/83 e também técnico do clube bracarense em 1998/99.

O Sporting de Braga endereça "sentidas condolências à família e amigos de Vítor Oliveira".

O Sporting também deixou uma nota nas redes sociais.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Vítor Oliveira, ex-jogador e treinador de futebol, que faleceu este sábado aos 67 anos. Aos familiares e amigos, o clube endereça as mais sentidas condolências", observou o clube lisboeta.

Do lado do Benfica, o presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, assinou também uma mensagem. “Em nome do Sport Lisboa e Benfica e em meu nome pessoal, manifesto o mais profundo pesar e tristeza pelo trágico e inesperado falecimento de Vítor Oliveira. Ficará para sempre na nossa memória o excelente profissionalismo de um dos treinadores que mais se distinguiram nos últimos anos no futebol português”, refere a nota.

Vieira destacou também o “caráter” de Vitor Oliveira, endereçando condolências à família e amigos do treinador: “Vítor Oliveira ficará para sempre na história do futebol português”, reforçou.

FC Porto lamenta a morte de "um dos grandes do futebol português".

"Vítor Oliveira era um dos grandes do futebol português nas últimas décadas. Neste momento difícil, o FC Porto envia as mais sentidas condolências à sua família e amigos. Descanse em paz", pode ler-se nas redes sociais dos ‘dragões’.

A Liga Portugal já fez saber que, "numa semana marcada pelo luto de Reinaldo Teles, José Bastos e Maradona" presta também "homenagem ao treinador Vítor Oliveira, que faleceu hoje, aos 67 anos, e que ficará para sempre na história do Futebol Profissional". A homenagem será prestada com "com um minuto de silêncio.

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, também deixou as suas condolências através da sua página oficial de Facebook. "Esta é uma notícia que não queremos receber", escreveu, lembrando que o técnico não era apenas o campeão das subidas, mas também "dos treinos, da liderança e do futebol".

“O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD manifestam o seu profundo pesar pela morte inesperada do Mister Vítor Oliveira, vítima de doença súbita. Deixamos um abraço de conforto à família e aos amigos do Vítor Oliveira. Obrigado, ‘Mister’”, pode ler-se na nota publicada na rede social Facebook.

O comunicado lembra ainda a época 2015/16, em que Vítor Oliveira orientou o emblema transmontano, e na qual assegurou o regresso do clube ao principal patamar do futebol português, 17 anos depois.

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, manifestou, hoje, "profunda consternação e choque", com a morte do treinador Vítor Oliveira, que orientou o clube vila-condense entre os anos de 2000 e 2002.

"Profunda consternação e choque com a notícia do falecimento de Vítor Oliveira, treinador e personalidade ímpar na história do futebol nacional, que nos toca, também, de forma muito particular, pois Vítor Oliveira foi treinador do Rio Ave, que orientou em 52 jogos, deixando o seu legado nos 81 anos do clube", pode ler-se numa nota publicada no 'site' do Rio Ave.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, também deixou uma mensagem.

"Foi com grande consternação que tomei conhecimento da morte completamente inesperada de Vítor Oliveira, uma das personalidades mais carismáticas do futebol nacional e uma pessoa com quem sempre tive uma relação de enorme respeito, admiração e afabilidade", começa a nota.

"Numa carreira longa e cheia de vitórias, foi sempre, pelo seu enorme caráter, cultura desportiva e exigência, uma referência de topo do futebol português. A sua ligação aos jogadores, colegas treinadores, staff, dirigentes e clubes por onde passou - mais de quatro décadas ao serviço de quase vinte emblemas - falam mais alto do que quaisquer palavras que aqui possa deixar", continua o texto.

"Sublinho apenas que Vítor Oliveira fará muita falta ao futebol nacional que, por sua vez, dele guardará sempre a imagem de um enorme vencedor. À família enlutada, nesta hora tão difícil, envio as minhas mais sentidas condolências", termina o dirigente.

Extra-futebol, a presidente da Câmara de Matosinhos lembrou o “filho da terra”. Endereçando as condolências a família e "toda a comunidade que acompanhou o percurso" do ex-jogador e técnico, Luísa Salgueiro lembrou a infância "passada a jogar futebol na praia" que o levou ao Leixões, clube daquela cidade do distrito do Porto.

A promoção dos leixonenses, em 2007, é um dos feitos elencados pela autarca, que lhe elogia "a paixão e talento", bem como as 11 subidas de divisão com equipas da II Liga, em 18 participações.

"Por este percurso profissional impressionante, a Câmara de Matosinhos, no âmbito do primeiro Congresso do Senhor de Matosinhos, decidiu atribuir-lhe a medalha de valor desportivo, no ano passado", lembrou, numa publicação na rede social Facebook.

Fernando Santos lamentou hoje a morte do “amigo” Vítor Oliveira, garantindo que vai sentir muito a falta das “conversas e convívios” entre os dois.