"A pista é fantástica. Mal posso esperar por voltar a andar lá, mas agora com uma mota de MotoGP", frisou o sete vezes campeão do mundo, cinco vezes vencedor de corridas da categoria ‘rainha’ em Portugal, reconhecendo que "a pista é fantástica".

Rossi disse acreditar que pode ser "mais competitivo" do que foi em Valência, no passado domingo, quando terminou na 15.ª posição, esperando "bom tempo" em território algarvio.

"Tenho muitas esperanças [em conseguir um bom resultado na corrida] porque fizemos alguns testes em Portimão", referiu Rossi, nas declarações prestada à Lusa, assumindo o entusiasmo: "Mal posso esperar por irmos para lá".

O teste de outubro foi "a primeira vez" em que o italiano de 41 anos rodou no circuito algarvio e admitiu que gostou "muito".

Rossi é um dos seis corredores do atual pelotão a ter disputado corridas de MotoGP em Portugal, no Estoril, em 2012, a par dos compatriotas Andrea Dovizioso (Ducati) e Danilo Petrucci (Ducati), do alemão Stefan Bradl (Honda), do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) e do britânico Cal Crutchlow (Honda).

O piloto natural de Tavullia, em Itália, venceu cinco das 14 edições do Grande Prémio de Portugal, sempre no circuito do Estoril (em 2001, 2002, 2003 e 2004 e 2007), contra três do espanhol Jorge Lorenzo.

Agora, depois de ter experimentado o traçado de Portimão com uma mota de estrada, em outubro, Rossi assumiu-se "ansioso" por repetir a experiência mas aos comandos de um protótipo de MotoGP.

O Grande Prémio de Portugal vai encerrar a temporada do Mundial de MotoGP, já conquistado pelo espanhol Joan Mir (Suzuki), depois de o calendário ter sido remodelado devido à pandemia de covid-19.

O novo coronavírus também afastou Rossi, atual 15.º classificado do Mundial, das duas corridas disputadas no circuito de Aragão, em Espanha, em 18 e 25 de outubro.