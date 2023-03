Com o português Miguel Oliveira, este ano na Aprilia da RNF, entre os pilotos do MotoGP, as motos da principal categoria do Mundial vão para a pista já hoje, a partir das 10h45 (hora Portugal Continental), durante 45 minutos.

Já à tarde, os pilotos de MotoGP têm mais uma sessão de treinos livres, entre as 15h00 e as 16h00.

O GP de Portugal inaugura também as corridas sprint no MotoGP, novidade para esta temporada, estando marcada a estreia para sábado, às 15h00, com 12 voltas, com as 25 da corrida principal a terem início às 14h00.

Horários Sexta-feira, 24 Março:

09:00-09:35 Moto3 - TL1

09:50-10:30 Moto2 - TL1

10:45-11:30 MotoGP - TL1

13:15-13:50 Moto3 - TL2

14:05-14:45 Moto2 - TL2

15:00-16:00 MotoGP - TL2