O piloto português cortou a meta a 19,648 segundos do vencedor, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) a ficar em segundo por meia mota, a 0,064 segundos, e o francês Johann Zarco (Ducati) em terceiro, a 7,013.

Com estes resultados, Bagnaia mantém a liderança do campeonato, mas agora com apenas 16 pontos sobre Martín.