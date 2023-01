Não obstante o ascendente dos romanos, quer em termos de posse de bola, quer em pendor ofensivo, a verdade é a Roma só conseguiu ‘desatar o nó’ chamado Génova, num jogada de inspiração do argentino, aos 64 minutos, a bater o guarda-redes Josep Martínez.

De resto, Dybala, lançado por Mourinho no início da segunda parte, é um jogador vital para a Roma, cujo ataque caiu muito de produção desde que o argentino se lesionou com alguma gravidade, só regressando à competição quase em cima do começo do Mundial2022, para o qual seria ainda convocado pelo selecionador Lionel Scaloni.

A Roma segue assim para os quartos de final da Taça de Itália, nos quais vai defrontar o vencedor do jogo Nápoles-Cremonese, marcado para o próximo dia 17, enquanto o Génova, atual terceiro classificado da Serie B, fica pelo caminho.

Pela formação romana alinhou o guarda-redes português Rui Patrício, habitual titular, durante os 90 minutos.

No outro jogo de hoje da Taça, a Fiorentina recebeu e venceu a Sampdoria, também por 1-0, graças a um golo do médio checo Antonin Barak, aos 25 minutos, qualificando-se para os quartos de final, nos quais recebe o Torino.

Quem também já garantira o apuramento tinha sido o Inter Milão, que venceu o Parma na terça-feira, por 2-1, e garantiu uma das vagas dos ‘quartos’, cruzando-se nesta fase com o vencedor do Atalanta-Spezia, agendado para dia 19.

Para completar esta eliminatória faltam ainda os jogos Bolonha-Lazio e Monza-Juventus, ambos marcados para dia 19, cruzando-se os vencedores nos quartos de final.