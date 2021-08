Além dos 40 milhões de euros, o contrato com o Chelsea prevê ainda o pagamento de cláusulas relativas às prestações do jogador e do clube, com os 'blues' a manterem uma percentagem numa futura transferência.

"Sentes quando um clube realmente te quer e a Roma mostrou claramente o seu interesse de imediato. Roma é um clube que merece estar a lutar por títulos e troféus. Tenho a experiência de ganhar grandes troféus e quero estar nessas competições novamente, por isso, quero ajudar esta equipa a alcançá-lo e levar a Roma ao nível que merece", disse.

Formado no Chelsea, Abraham, de 23 anos, teve passagens por empréstimo por Swindon Town, Swansea City e Aston Villa, tendo-se estreado pela equipa principal dos londrinos 2015/16, já depois de José Mourinho ter sido despedido.

Internacional pela Inglaterra, o avançado venceu uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia pelo Chelsea.

“Apesar de ser muito novo, com um grande potencial para continuar a evoluir, Tammy já jogou mais de 200 jogos na sua carreira e marcou mais de 100 golos, e alguns grandes títulos também", disse o português Tiago Pinto, diretor geral da Roma.

Tammy Abraham, que vai vestir a camisola nove, vem substituir o bósnio Edin Dzeko, que se mudou para o Inter de Milão.