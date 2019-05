O antigo médio de Sporting e FC Porto fez o seu último jogo pelo Wolverhampton em 12 de maio e está sem competir desde essa altura, tendo sido obrigado a efetuar um plano específico de treino para chegar à seleção nacional em boas condições físicas.

“Se estivesse duas semanas sem treinar, não seria possível chegar aqui em condições normais. Foi preciso cumprir um plano para continuar em boa condição. Não se notou nada, sinto-me bem fisicamente”, disse.

A primeira semana de trabalho de Portugal será feita em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, com a concentração para estágio a estar agendada para domingo.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.