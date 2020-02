É um dos dias mais amados pelos amantes de futebol. O último dia do mercado de transferências, de verão ou de inverno, costuma prometer surpresas de última hora e contratações relâmpago e inesperadas. Contudo, talvez como sinal dos tempos em que o “negócio futebol” se profissionalizou e onde a gestão atempada (financeira e desportiva) é cada vez mais uma realidade, a verdade é que este último dia foi muito mais para cumprir calendário do que outra coisa.

Houve várias mexidas antes deste último dia – vejam-se as chegadas de Weigl e Sporar a Portugal, ou as transferências de Bruno Fernandes (a mais cara desta janela de mercado), Eriksen, Haaland, Bergwijn ou Piatek. Contudo, o dia de hoje foi mais “morno” do que quente.

É certo que o Benfica viu chegar Dyego Sousa, o Vitória de Guimarães perdeu Tapsoba para o Bayer Leverkusen (maior venda de sempre dos vimaranenses) e o Braga recebeu Abel Ruiz e vai ver partir Trincão, numa das mais surpreendentes transferências dos últimos anos no nosso país (e a maior de sempre para os arsenalistas). E que, lá fora, o português Cédric Soares mudou-se do Southampton para o Arsenal, o médio Emre Can trocou a Juventus pelo Borussia Dortmund, Yannick Ferreira-Carrasco regressou ao Atlético de Madrid e, em cima da hora, o nigeriano Odion Ighalo assinou pelo Manchester United e Nico Gaitán fez o mesmo pelos franceses do Lille.

Para além de tudo isto, há ainda a relatar o ingresso do mui polémico Kevin-Prince Boateng no seu 12.º clube da carreira (o Besiktas foi o feliz contemplado), o “desaparecimento” de Gervinho (avançado costa-marfinense cujo paradeiro é desconhecido do seu treinador desde há uns dias e que parece estar a forçar a saída para o Al-Sadd do Qatar) e a aventura nipónico-canarinha que Keisuke Honda vai ter no Botafogo. Ah, e José Mourinho, claro, que em vésperas de receber o Manchester City e de reencontrar Pep Guardiola fez aquilo a que se pode chamar de "fazer a festa, lançar os foguetes e apanhar as cana" na conferência de antevisão à partida e prevendo as perguntas sobre a prestação dos Spurs no mercado de inverno:

Nós, aqui no SAPO24, fizemos o que temos feito desde há umas janelas de transferências para cá: acompanhámos as últimas 24 horas do mercado através de um liveblog que trouxe tudo aquilo que se passou e mais um bocadinho. E desse lado estiveram todos vós, a acompanhar e a fazer desse um dos conteúdos mais vistos do dia. Por tudo isto, vemo-nos a 31 de agosto para mais uma maratona. Até lá!