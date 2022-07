Pichardo lidera o ‘ranking’ mundial e detém a segunda melhor marca do ano (17,46 metros), que lhe valeu a medalha de prata nos campeonatos do mundo em pista coberta, em Belgrado, em março, atrás do cubano Lázaro Martínez (17,64).

A marca de qualificação direta para a final, agendada para sábado, a partir das 18:00 (02:00 de domingo), está fixada em 17,05 metros, sendo possível a repescagem para que sejam preenchidos os 12 lugares.

O início da qualificação está marcado para as 18:20 (02:20 de sexta-feira em Lisboa), com Pichardo, quarto nos Mundiais Doha2019, no grupo A, e Pereira, 12.º da hierarquia, com 16,90 metros como melhor marca do ano, depois de ter fixado o seu recorde pessoal em 17,11, em 2021, no B.

Também estreante, tal como Tiago Pereira, Leandro Ramos, de 21 anos, procura um dos 12 lugares na final do lançamento do dardo, a partir das 18:35 (02:35), no grupo B.

O lançador do Benfica estabeleceu em 84,78 metros o recorde nacional, em maio, entrando em competição em Eugene2022 com a nona melhor marca, numa hierarquia liderada pelo granadino Anderson Peters, campeão do mundo, com 93,07.

A final do dardo está marcada para sábado, às 18:35 (02:35 de domingo) e vai ser disputada pelos oito lançadores que superarem 83,50 metros ou pelos 12 melhores.