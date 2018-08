“Seria a cereja em cima do bolo. Poder juntar bons resultados desportivos, que fossem medalhas ou títulos mundiais no caso de Fernando Pimenta - ou outros como Joana Vasconcelos e Teresa Portela (K2) ou outros atletas – e nas maratonas o José Ramalho ou o Rui Lacerda, que este ano foi vice-campeão da Europa”, exemplificou.

Vítor Félix admite a importância para a canoagem portuguesa de organizar eventos desta dimensão, permitindo que mais canoístas ganhem experiência nas seleções, além de potenciar maiores hipóteses de sucesso, uma vez que as provas decorrem em locais com especificidades já bem conhecidas pelos lusos.

“Pode ser um fator determinante para a obtenção de resultados competirmos em casa perante o próprio público e familiares dos atletas. Que não seja um fator de pressão, mas positivo para os desempenhos que esperamos”, desejou.

O dirigente entende que o “trabalho” é o fator-chave do “sucesso desportivo e organizativa” da canoagem nacional na derradeira década, unindo no elogio os canoístas, estrutura técnica e federativa, bem como clubes e autarquias parceiras da modalidade.

“Quando pagaiamos todos para o mesmo lado, a favor da corrente e com vento favorável que há neste momento na canoagem, podemos chegar à meta com outro sentimento de dever cumprido. E se à meta podermos chegar em primeiro, podemos dizer que o nosso objetivo foi alcançado”, concluiu.

Portugal especialista a organizar eventos internacionais

Os mundiais de canoagem de regatas em linha e os de maratonas, que se realizam nas próximas duas semanas em Portugal, são o culminar de uma década de grandes organizações desportivas garantidas pela federação da modalidade.

“É mais uma prova da atenção que a canoagem merece do país e dos seus responsáveis. Além dos excelentes resultados internacionais, ímpares no desporto português, também consegue trazer para o país as mais importantes provas a nível mundial", disse à agência Lusa Mário Santos, antigo presidente da federação, quando em 2014 foram atribuídas as duas competições a Portugal.

Desde que em 2009 Portugal acolheu os mundiais de maratonas, em Crestuma, Vila Nova de Gaia, que o país recebe anualmente competições internacionais de regatas em linha, maratonas, canoagem de mar e surfski, entre Europeus, Mundiais e Taças do Mundo.

“São 10 anos a organizar eventos dos quais sobressai a enorme qualidade dos mesmos. Só assim se explica que todos os anos tenhamos grandes provas em Portugal. E só assim se justifica organizarmos as duas maiores competições do ano na canoagem com um curto espaço temporal entre ambas. É um desafio que poucas federações conseguiriam assumir com sucesso”, lembrou Vítor Félix.

O Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho já recebeu os Europeus e Mundiais júnior e sub-23, bem como os Europeus absolutos, além de Taças do Mundo.

Quanto à vila de Prado, já contou igualmente com Taças do Mundo e campeonato da Europa, recebendo agora a maior prova das maratonas.